La fuerte sentencia de Ascacíbar sobre la llegada de Arruabarrena a Boca: ¿palito para Úbeda?

Tras el empate 2-2 ante Newell's en el que marcó un gol, el Ruso Ascacíbar elogió al Vasco Arruabarrena, aunque llamó la atención la forma en que lo hizo.

Boca Juniors igualó 2-2 ante Newell's Old Boys este domingo por la tarde en Rosario por la fecha del Torneo Clausura. En un comienzo del segundo semestre un tanto complicado para el equipo ahora dirigido por Rodolfo Arruabarrena, el equipo mostró grandes mejorías futbolísticas por buena parte del partido, aunque también volvió a sufrir los errores defensivos.

Uno de los jugadores destacados de la cancha fue Santiago Ascacíbar, que fue titular y marcó a la media hora de juego el primer gol del encuentro, el cual le permitió al Xeneize estar en ventaja por lago más de 20 minutos, hasta el empate de Matías Cóccaro en el arranque del complemento.

El elogio de Santiago Ascacíbar al Vasco Arruabarrena TyC Sports Luego del partido, el Ruso habló en zona mixta y fue consultado sobre cómo incidió la llegada del Vasco: "Nos cambió la cara respecto de lo que veníamos, al menos a mí, personalmente. Él vino ya sabiendo lo que es este club, ya lo conoce, y se maneja por ahí con la jerarquía que un técnico tendría que tener, y eso a nosotros nos viene muy bien", apuntó el ex Estudiantes.

Estas palabras, sin duda elogiosas para Arruabarrena, llamaron bastante la atención, porque dejaron entrever una fuerte crítica al ciclo anterior a cargo de Claudio Úbeda. Es que de su apreciación se deduce que con el anterior cuerpo técnico venían con mala "cara", que no "conocía al club" y no contaba con la "jerarquía que tendría que tener".