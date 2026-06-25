Marcelo Bielsa dejó un esperanzador mensaje en Uruguay a horas de jugarse la clasificación ante España

En la antesala del partido decisivo del Grupo H, Marcelo Bielsa se mostró más confiado que nunca y soltó una frase que ilusiona a Uruguay con la clasificación.

Para Uruguay, tal como se ve representado en el famoso eslogan de "garra charrúa", es ganar o morir. La selección de Marcelo Bielsa decepcionó al empatar sus primeros dos partidos en el Mundial 2026 (1-1 vs. Arabia Saudita y 2-2 vs. Cabo Verde) y quedó con la soga al cuello: deberá vencer nada menos que a España en el cierre del Grupo H para no quedar out en primera ronda, lo que sería un fracaso rotundo.

En la previa de un partido decisivo ante la potencia europea y una de las máximas candidatas al título, que encima saldrá a jugarle con todo porque todavía no aseguró la clasificación, el Loco pasó por los micrófonos de DSports y se mostró convencido de que el contexto límite puede ser un plus para sacar la mejor versión de la Celeste, algo que todavía no se vio en esta Copa del Mundo.

El análisis optimista de Marcelo Bielsa antes de enfrentar a España "Los tres partidos de la primera fase se afrontan con la sensación de que ganar es indispensable. Por supuesto que no es la misma en el partido uno, en el partido dos y en el partido tres. No es lo mismo si de seis puntos sacaste dos y no es lo mismo jugar contra España, que jugar con Arabia o Cabo Verde. Pero también la necesidad, muchas veces, mejora a los equipos", aseguró el DT argentino, que está siendo vapuleado por la prensa uruguaya tras el flojísimo arranque en Estados Unidos, México y Canadá.

EFE El entrenador argentino profundizó esa idea y remarcó que la historia de su selección invita a creer en una reacción en este tipo de escenarios. "Cuando determinados tipos de equipos saben que es a todo o nada, elevan su rendimiento y tengo la esperanza, por los antecedentes que tiene el fútbol uruguayo y este equipo en particular, creo que es un momento en el que la urgencia nos va a mejorar", sostuvo.

Qué dijo el Loco sobre el nivel de la Roja en la Copa del Mundo Al mismo tiempo, Bielsa evitó sacar conclusiones sobre la Roja únicamente por lo hecho en el Mundial. "De España no puede hacerse una valoración solamente en función de los dos últimos partidos, en los que con Cabo Verde debió ganarlo y con Arabia lo ganó muy rápidamente, sino por lo que es como equipo, por la cantidad de logros que ha obtenido últimamente y por la calidad de sus jugadores", analizó el DT.