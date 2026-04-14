Donald Trump vs León XIV: la Iglesia ve el anticristo en una imagen de inteligencia artificial

El jefe de los obispos de España apoya al papa León XIV frente al "ataque burdo" de Donald Trump y ve el "anticristo" en su imagen de inteligencia artificial.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha mostrado el apoyo de los obispos españoles al papa León XIV frente al "ataque burdo" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha sugerido que su representación en la imagen generada con Inteligencia Artificial y subida a redes podría ser el "anticristo".

"La comunión con el papa, el apoyo al papa y el salir al paso de ataques tan burdos, pues evidentemente lo hago con mucho gusto y agradezco esta oportunidad para poder decir, en nombre de la Iglesia en España, de cada una de sus diócesis, de las realidades de todo tipo de la Iglesia en España, nuestro apoyo al papa en su búsqueda de caminos de diálogo, de justicia, que hagan posible la paz", ha expresado Argüello.

Lo hizo hoy, este martes, en declaraciones a los medios, tras participar en un coloquio con la portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, organizado por la Fundación Pablo VI.

Donald Trump, ¿Cristo o anticristo? Asimismo, durante el diálogo, se ha referido a la imagen generada por Inteligencia Artificial, que publicó Donald Trump, el mandatario estadounidense en su cuenta de la red Truth Social, en la que se presentaba como un aparente Jesucrito, pero que para Argüello podría ser "un anticristo".

Luis Argüello obispo dpa El obispo Luis Argüello defendió a León XIV de Donald Trump y fue más allá. Foto Dpa DPA