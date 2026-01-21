Se conocen los primeros detalles del acuerdo de Trump con la OTAN sobre Groenlandia

En las últimas horas comenzaron a conocerse los detalles preliminares del acuerdo que impulsa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Groenlandia, un entendimiento estratégico que apunta a reforzar la seguridad en el Ártico, ampliar la cooperación con la OTAN y fortalecer la presencia estadounidense en una región clave a nivel geopolítico.

Entre los ejes centrales figuran los activos de defensa antimisiles de EE. UU., incluido el sistema “Golden Dome”, así como el acceso a áreas territoriales estratégicas limitadas y la participación de empresas estadounidenses en el desarrollo mineral de la isla. El acuerdo, además, podría dar lugar a importantes proyectos de infraestructura respaldados por Washington y no tendría una fecha de finalización fija.

El propio Trump anunció los avances este miércoles tras reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y aseguró que será “muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la (organización)”. En ese marco, también suspendió la amenaza de imponer aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos.

Se empiezan a conocer los detalles preliminares sobre el acuerdo del presidente Trump sobre Groenlandia:



• Los activos de defensa antimisiles de EE. UU., incluido el "Golden Dome", son un factor en el plan.



• Un objetivo central es contrarrestar la presencia rusa en el… pic.twitter.com/GzEE2mPRfa — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 22, 2026 Defensa, OTAN y giro en la política comercial En una publicación en su red social Truth Social, el mandatario informó que habrá “conversaciones adicionales” sobre el sistema de defensa antimisiles “Golden Dome” en relación con Groenlandia y prometió brindar más información a medida que avancen las negociaciones. “Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN”, señaló.