El fuerte mensaje de Victoria Villarruel antes de Argentina vs. Inglaterra: "Piratas usurpadores"
Victoria Villarruel publicó un fuerte mensaje antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 y vinculó el partido con Malvinas.
La vicepresidenta Victoria Villarruel compartió un mensaje en sus redes sociales en la antesala de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. Su publicación rápidamente generó repercusiones al vincular el encuentro con el histórico reclamo argentino por las Islas Malvinas y otros símbolos de la identidad nacional.
"No es un partido más"
En su mensaje, Villarruel expresó: "Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!"
La publicación hace referencia a la disputa de soberanía por las Islas Malvinas, al legado de Diego Maradona tras el recordado Argentina-Inglaterra de México 1986 y a la posibilidad de que este sea el último Mundial de Lionel Messi.
Un duelo con una historia especial
Los enfrentamientos entre Argentina e Inglaterra trascienden lo deportivo por el peso histórico que tienen para ambos países. Desde el Mundial de 1986, marcado por los goles de Diego Maradona —la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo"—, cada cruce entre ambas selecciones despierta una fuerte carga emocional entre los hinchas argentinos.
En esta ocasión, la semifinal del Mundial 2026 vuelve a enfrentar a dos selecciones con una larga historia en los torneos internacionales y con un lugar en la final en juego.
Repercusiones por sus declaraciones
El mensaje de Villarruel generó reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron el tono de sus palabras, mientras que otros cuestionaron que mezclara un evento deportivo con referencias al conflicto por las Islas Malvinas.
Más allá de las opiniones, la publicación volvió a instalar el componente simbólico que suele rodear cada enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra, uno de los cruces con mayor carga histórica en el fútbol mundial.