El fuerte mensaje de Victoria Villarruel antes de Argentina vs. Inglaterra: "Piratas usurpadores".

Victoria Villarruel publicó un fuerte mensaje antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 y vinculó el partido con Malvinas.

La vicepresidenta Victoria Villarruel compartió un mensaje en sus redes sociales en la antesala de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. Su publicación rápidamente generó repercusiones al vincular el encuentro con el histórico reclamo argentino por las Islas Malvinas y otros símbolos de la identidad nacional.

"No es un partido más" En su mensaje, Villarruel expresó: "Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!"

La publicación hace referencia a la disputa de soberanía por las Islas Malvinas, al legado de Diego Maradona tras el recordado Argentina-Inglaterra de México 1986 y a la posibilidad de que este sea el último Mundial de Lionel Messi.

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.

No es un partido más.

No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026 Un duelo con una historia especial Los enfrentamientos entre Argentina e Inglaterra trascienden lo deportivo por el peso histórico que tienen para ambos países. Desde el Mundial de 1986, marcado por los goles de Diego Maradona —la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo"—, cada cruce entre ambas selecciones despierta una fuerte carga emocional entre los hinchas argentinos.

En esta ocasión, la semifinal del Mundial 2026 vuelve a enfrentar a dos selecciones con una larga historia en los torneos internacionales y con un lugar en la final en juego.