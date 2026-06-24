Visita del papa León XIV a la Argentina: qué hay de cierto sobre su viaje apostólico

El rumor de la visita del papa León XIV mantiene en vilo al país, pero todavía no hay una confirmación oficial.

Cada semana surgen nuevos detalles sobre la supuesta visita del papa León XIV a la Argentina, pero la ilusión que genera entre fieles, religiosos y clérigos de la Iglesia Católica aún no se materializa en una confirmación oficial.

Si bien trascendió que el papa León XIV permanecería tres días en el país, fuentes vinculadas a una potencial visita confirmaron a este medio que no existen detalles del viaje porque, hasta el momento, este no ha sido programado.

La Iglesia argentina desmiente la visita papal Al mismo tiempo, desde el Episcopado señalan que no tienen intenciones de meterse en especulaciones o rumores, tal como dijo monseñor Marcelo Colombo. Al mismo tiempo, señalaron a MDZ que aunque el anhelo de la visita es muy grande por parte de la Iglesia argentina, desde Roma no hubo ninguna comunicación al respecto.

Además, señalaron: "Nosotros no tenemos ninguna información oficial y, hasta que la Santa Sede lo informe, no existe ninguna preparación ni dato".

Organización de una posible visita del papa León XIV En caso de que la visita del papa León XIV a la Argentina se concrete, se anunciará con la debida antelación para permitir una organización adecuada, dado que requerirá un operativo de seguridad de gran envergadura, sin descuidar la interacción con los fieles.