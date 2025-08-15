Erik Lamela reveló el duro motivo por el se retira como futbolista con solo 33 años: "Me dijeron que con el tiempo iba a empeorar"

Erik Lamela, exfutbolista de River, anunció su retiro del fútbol a sus 33 años y en su carta de despedida reveló el motivo que lo llevó a tomar esta decisión.

El pasado jueves, una de las noticias que sacudió al mundo del deporte fue que Erik Lamela, exfutbolista de River y la Selección argentina, anunció a sus 33 años su retiro del fútbol tras rescindir su contrato con el AEK de Atenas y ahora se convertirá en ayudante de campo de Matías Almeyda en el Sevilla de España.

Tras hacerse pública la noticia el ganador del premio Púskas en 2021 subió un largo posteo a su cuenta de Instagram para agradecer a los clubes por el apoyo, a sus compañeros de cancha y a toda su familia y seres cercanos que lo acompañaron durante su extensa trayectoria. Sin embargo, también sorprendió a todos al revelar datos que no se conocía públicamente y el principal motivo por el cual decidió colgar los botines.

El duro motivo por el cual Erik Lamela se retiró del fútbol “Hola a todos. Les quiero contar que tomé la decisión de terminar con mi carrera profesional, es una decisión que la pensé mucho tiempo y, bueno, finalmente llegó la hora. Para los que no saben tengo problemas en las caderas, hace 11 años que comenzaron y en el 2017 fui operado de ambas, siendo la izquierda la más afectada. Fue un año difícil, tenía mucho miedo... pensé que podía ser el final de mi carrera y tenía 25 años”, comenzó escribiendo.

Lamela grita su gol. Erik Lamela y el fuerte motivo por el cual se retiró del fútbol. “Luego de que salieran bien las operaciones me dieron cuatro años más de carrera. Me dijeron que con el tiempo iba a volver a empeorar y eso es lo que estoy viviendo ahora. Con mucho sacrificio, pasando horas con fisios, fortaleciendo en el gimnasio, infinitas inyecciones y tratamientos, logré jugar más del doble. Eso sí, fue un esfuerzo que solo los que estuvieron cerca lo saben realmente. Nada fue fácil. Tener dolor, jugar y entrenar con molestias pasó a ser algo normal en mi día a día”, continuó.