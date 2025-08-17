La advertencia de Mascherano sobre Messi que enciende una alerta tras su vuelta con gol: "No estaba 100% cómodo"

Javier Mascherano encendió las alarma sobre el estado físico de Lionel Messi tras su vuelta con gol ante LA Galaxy.

Lionel Messi regresó a las canchas con gol y asistencia en la victoria de Inter Miami frente a LA Galaxy, pero Javier Mascherano encendió una señal de advertencia sobre su estado físico. El entrenador reconoció que el capitán argentino “no estaba 100% cómodo” y explicó cómo llevan su recuperación.

Qué dijo Javier Mascherano sobre Lionel Messi “Messi no estaba 100% cómodo, pero con el correr de los minutos se fue soltando cada vez más. Hay que ver cómo terminó de la fatiga, lleva solo dos semanas de la lesión. Había sido algo muy chiquito. Los tres entrenamientos fueron buenos. Con el correr de los minutos lo vi mejor, pero hay que ver cómo amanece, ver día a día”, expresó el Jefecito en conferencia de prensa.

Mascherano también destacó la obsesión del 10 por estar siempre disponible: "Quiere jugar todos los partidos, quería jugar vs. Orlando, Leo es Leo, él es feliz en el campo. Tratamos de explicarle que hay que ir despacio, pero cuando se siente bien, él se conoce como ninguno, tiene que recuperar buenas sensaciones para lo que se viene".