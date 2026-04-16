Revelaron los detalles de un audio que compromete a la madre de Ángel, el niño que murió en Comodoro Rivadavia

La investigación por la muerte de Ángel López en Comodoro Rivadavia sumó un nuevo episodio. Luego que la Justicia dictara seis meses de prisión preventiva para la madre y el padrastro del menor, Noelia González , hermana de Michel González, salió en defensa del acusado y dio detalles de un supuesto audio que complicaría a Mariela Altamirano , la madre.

Noelia fue tajante al desmentir las versiones que señalan a su hermano como una persona violenta o con consumos problemáticos. Aseguró que Michel solo tiene una denuncia por falta de pago de cuota alimentaria de sus hijas en Ushuaia, pero ninguna por maltrato. "Si hablan con la mamá de su hija, les va a decir que nunca le pegó", afirmó.

"Él, con lo poco que tenía, iba al gimnasio, no fumaba ni tomaba", precisó sobre las acusaciones de presuntos consumos de drogas.

Uno de los puntos más fuertes de la declaración de González fue la mención de pruebas contra la madre de Ángel y el entorno biológico del menor.

Concretamente, la heraman del detenido afirmó tener un audio de Mariela Altamirano pidiendo disculpas por haber golpeado a la hija de Michel durante unas vacaciones.

ostuvo que el niño era víctima de violencia mucho antes de conocer a su hermano. "Ángel era golpeado desde que nació; hay denuncias donde el padre biológico también lo agredía", sentenció.

Cómo sigue la causa

El martes por la mañana, Mariela Altamirano y su pareja, Maicol González, fueron imputados por “homicidio agravado por el vínculo”. A su vez, el juez interviniente dispuso prisión preventiva por seis meses para ambos acusados.

Durante la audiencia, Altamirano no declaró. Según lo observado en la transmisión, mantuvo silencio y evitó contacto visual con familiares del niño presentes en la sala, entre ellos integrantes del entorno paterno y Lorena Andrade, pareja del padre, quien asistió para seguir el proceso.

Por su parte, González hizo uso de la palabra ante el tribunal. En su intervención expresó que ambos son inocentes y sostuvo que también buscan conocer qué ocurrió con el niño.