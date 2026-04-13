Profundo dolor por la muerte de Felipe Staiti, guitarrista de los Enanitos Verdes: el triste posteo de Diego Gareca

Un ícono de la música mendocina partió en la noche del lunes. La noticia sacudió a la provincia y así se despidió el Subsecretario de Cultura.

Las 20:30 del 13 de abril quedará plasmada en la historia. Una leyenda de la música mendocina, figura pionera de una banda que supo marcar corazones, se despidió de la faz terrenal. Se trata de Felipe Staiti, aclamado guitarrista de 64 años, quien supo acompañar a Marciano Cantero y Daniel Piccolo.

El músico había contraído una infección bacteriana en diciembre de 2024 de la que no logró recuperarse por completo. Como consecuencia, debió ser internado en el Hospital Italiano de Mendoza por una deshidratación severa. Según fuentes allegadas, luego de la última gira de la banda, el artista habría presentado fiebre. Cabe recalcar que, Staiti tenía celiaquía.

La noticia fue confirmada hace unos minutos e inmediatamente la provincia se vistió de luto. Ante tal conmoción, diversas figuras locales se despidieron del artista, entre ellos, el Subsecretario de Cultura, Diego Gareca.

El posteo del adiós diego gareca instagram Diego Gareca y Felipe Staiti. IG @diegogareca Mediante las redes sociales, el funcionario expresó: "Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables".

Plagado de dolor, Gareca se despidió del músico: "Recordaremos para siempre tu música. ¡Hasta siempre, Felipe!". Tras la imagen en Instagram, los comentario no faltaron y el asombro de fanáticos se apoderó del rincón social.