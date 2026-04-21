Kinesiólogos de festejo, sunset, encuentro y música: mirá las fotos de Sociales

Los kinesiólogos celebraron su día con un sunset en Maipú. Mirá la galería de fotos al final de la nota.

El sábado, la comunidad de la kinesiología de Mendoza se reunió para celebrar una fecha clave para el sector. A través de un sunset en La Toscana que combinó encuentro social, gastronomía y música, kinesiólogos y kinesiólogas de distintas generaciones participaron de un festejo que tuvo como eje el reconocimiento a la profesión y al camino recorrido por quienes la ejercen a diario.

La convocatoria se dio en el marco del Día del Kinesiólogo, que se conmemora cada 13 de abril, una jornada que invita a poner en valor el rol fundamental que cumple esta disciplina dentro del sistema de salud. Con ese espíritu, el evento funcionó como un espacio de distensión y reencuentro, lejos de lo protocolar y enfocado en compartir un momento diferente entre colegas.

La celebración fue organizada por el Colegio de Kinesiólogos de Mendoza, que impulsó la propuesta como parte de sus acciones destinadas a fortalecer el vínculo entre los profesionales matriculados. La idea fue generar un ámbito informal que permitiera el intercambio, la conversación y el disfrute, en un contexto cuidado y pensado para todos.

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Los kines de festejo Desde las primeras horas del atardecer y hasta entrada la noche, los asistentes fueron llegando y ocupando los distintos espacios, en un clima relajado que invitó a la charla y al networking espontáneo. Participaron kinesiólogos jóvenes, profesionales con amplia trayectoria y referentes del ámbito local, lo que dio lugar a cruces de experiencias, anécdotas y miradas sobre el presente y el futuro de la profesión.