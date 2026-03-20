El accesorio mapuche que María Becerra llevó al street style: conocé el chapetu

María Becerra fusionó cultura mapuche y estilo Y2K. No te pierdas todos los detalles y foto de su look en la nota.

Durante su gira por el disco Quimera, María Becerra compartió un dump de imágenes donde se la vio con un look de inspiración Y2K. Apostó por un total blue que incluía una camisa abierta en la parte inferior y una pollera de jean tiro bajo con brillos.

No obstante, lo llamativo estuvo en el peinado, puesto que llevaba dos trenzas cosidas de las que colgaban unos chapetu en tono marino. Dentro de la cultura mapuche, esos adornos femeninos se hacen con cadenas de plata, mostacillas y cascabeles. Sirven para unir, proteger y decorar las trenzas, y también para espantar malas energías (weza newen) con su sonido.

El origen del accesorio quedó registrado en un video de TikTok donde María abre regalos de sus seguidores. Entre las cosas había alimentos tradicionales como keke artesanal, mermelada de frambuesas y jugo de maqui, junto a una bolsa que decía: "Para Mari, productos mapuches del sur"; ahí estaba el chapetu.

La emoción de la cantante al encontrarlo y después sumarlo a su look mostró esa relación tan cercana que tiene con su público. Un intercambio que va más allá de lo simbólico y termina siendo parte activa de su construcción estética.