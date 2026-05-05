Dueños de un gran grupo empresario argentino se consolidan en uno de los mercados más competitivos del mundo

Terold Invest, el holding internacional que controla Grupo Peñaflor en Argentina y WX Brands en EE.UU, anunció la adquisición de Off-Piste Wines, una de las compañías vitivinícolas más dinámicas e innovadoras del Reino Unido.

La operación marca un nuevo hito en su estrategia de expansión internacional y fortalece su presencia en uno de los mercados de vino más competitivos a nivel global.

La adquisición se enmarca en la visión de largo plazo de la familia Bemberg, accionista de Terold Invest, orientada a consolidar una plataforma vitivinícola global diversificada y convertirse en una de las 5 compañías de vino más importantes del mundo. Esta estrategia combina valores familiares, una perspectiva sostenida en el tiempo y la ambición de conectar a los consumidores a través del vino en múltiples mercados.

Fundada en 2007, Off-Piste Wines se posicionó como una de las empresas más vanguardistas del Reino Unido, destacándose por su capacidad de innovación, su cercanía con los clientes y su habilidad para anticipar tendencias. Su portafolio incluye Most Wanted —la marca número 1 de vino en lata en el Reino Unido—, junto con The Wanderer y una sólida oferta de marcas de alto rendimiento.

Actualmente, la compañía comercializa aproximadamente 3 millones de cajas de 9 litros al año y cuenta con una fuerte presencia en todos los canales del mercado británico, incluyendo supermercados, mayoristas, almacenes y el canal gastronómico (restaurantes y hoteles).

La integración permitirá a Terold Invest alcanzar una escala significativa en el Reino Unido, con volúmenes combinados que posiciona al Grupo entre las 10 compañías más importantes del mercado. Este crecimiento refuerza la capacidad del grupo para competir en el escenario internacional, apoyado en la complementariedad entre la ejecución comercial en el Reino Unido, el desarrollo de marcas y la red de distribución de Off-Piste Wines, junto con la escala global y las capacidades de abastecimiento del holding.

En este sentido, el Reino Unido se consolida como un mercado clave dentro de la estrategia del grupo, no solo por su volumen sino también por su rol como hub de innovación, donde la velocidad de ejecución, la diferenciación de marcas y la relación con los clientes resultan determinantes.

Una nueva etapa para el consumidor

La nueva estructura también potencia una cartera de marcas diversa y robusta, alineada con las preferencias del consumidor moderno. A las etiquetas globales de Grupo Peñaflor —como Trapiche, Finca Las Moras y El Esteco— se suman el crecimiento sostenido en Estados Unidos de Bread & Butter, perteneciente a WX Brands (adquirida por Terold Invest en 2021), y las marcas líderes ya mencionadas de Off-Piste Wines en el mercado británico, Most Wanted y The Wanderer.

WS En Estados Unidos Bread & Butter es perteneciente a WX Brands (adquirida por Terold Invest en 2021).

Uno de los diferenciales clave de Off-Piste Wines es su modelo operativo flexible, basado en una estrategia de abastecimiento global que incluye la compra de vino en más de 10 países y su posterior embotellado en el Reino Unido. Esta estructura le permite una alta velocidad de comercialización y una fuerte capacidad de innovación en distintos formatos y segmentos de precio.

“Esta es una adquisición altamente estratégica para Terold Invest. Off-Piste Wines ha construido un negocio excepcional en el Reino Unido, combinando solidez comercial con una clara trayectoria de innovación. Juntos, vemos una gran oportunidad para acelerar el crecimiento, incrementar nuestras exportaciones desde Argentina y Estados Unidos hacia el Reino Unido, y expandir nuestra presencia del portafolio global”, afirmó Gustavo Sampayo, CEO de Terold Invest.

Como parte del acuerdo, el equipo directivo de Off-Piste Wines, liderado por su CEO Andy Talbot, continuará al frente de la operación, garantizando continuidad en la gestión y capitalizando el impulso alcanzado por la compañía en los últimos años.

Con esta adquisición, Terold Invest refuerza su posicionamiento en la industria vitivinícola global, combinando escala, agilidad operativa y una cartera de marcas diversificada para liderar la próxima etapa de crecimiento en un mercado en plena transformación.