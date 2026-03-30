María Vázquez trajo de vuelta los 70: mirá las fotos de su look

No te pierdas todos los detalles y fotos del look de María Vázquez que revivió el estilo retro con las prendas más trendy.

María Vázquez pasó tiempo construyendo una identidad ligada a lo natural y lo orgánico, pero en los últimos meses, la actriz decidió correrse un poco de ese lugar tan conocido para explorar un registro donde la comodidad y el street style empezaron a ganar terreno.

En esa exploración, el jean wide leg apareció como la pieza central de su nuevo lenguaje. Una silueta que no solo prioriza el confort sino que también está alineado con las tendencias. En una de sus últimas publicaciones, dejó de lado los vestidos y el crochet para apostar por un look más urbano, con el denim como gran protagonista.

Eligió un pantalón wide leg en tono marrón, un color profundamente ligado a la temporada, y lo acompañó con un cinturón de gran tamaño que se convirtió en un accesorio fundamental para estructurar el conjunto. El look se completó con botas en la misma gama cromática, que generaron una continuidad visual.

No obstante, lo más llamativo apareció arriba, en donde rompió con la lógica más clásica de su estilo y lució una remera manga corta amarilla con estampado frutal, un detalle que remitió directamente a la estética de los años 70.