El look de Cande Ruggeri que confirma el regreso de un calzado que seguro tenés guardado

Cande Ruggeri deslumbró con un look sexy y sofisticado que llevó encaje y las famosas botas XL. Mirá las fotos en la nota.

Cande Ruggeri compartió en Instagram unas fotos que condensaron todo lo que hoy se busca en un look nocturno, es decir, que sea sensual pero también muy chic.

El foco del conjunto estuvo puesto en una prenda que, por sí sola, ya definía el tono del outfit, y se trató de un minivestido strapless en color bordó, uno de los tonos que logró instalarse como una alternativa frente al clásico negro, manteniendo el aire nocturno pero sumando una cuota de calidez que eleva el conjunto desde el primer vistazo.

El diseño era de textura aterciopelada, y jugó con una silueta ajustada que acompañó las líneas del cuerpo, con detalles de encaje negro tanto en el escote como en el ruedo; un toque lencero que viene pisando fuerte tanto en pasarelas como en el street style.

Para acompañar el vestido, Cande optó por unas botas negras de caña alta, con taco y terminación en punta. El contraste entre el bordó y el negro no solo equilibró visualmente el conjunto, sino que también logró un estilismo que se sintió completo sin necesidad de llevar elementos de más.