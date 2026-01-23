Cande Ruggeri celebró sus 34 años con un look que vas a querer recrear

No te pierdas todos los detalles del cumpleaños íntimo y look de Cande Ruggeri para celebrar sus 34 años.

Cande Ruggeri atravesó su cumpleaños número 34 desde un lugar más calmo y conectado con lo esencial. La modelo eligió una celebración íntima, rodeada de su círculo más cercano, y esa decisión se reflejó tanto en el clima del encuentro como en cada detalle estético que acompañó la noche.

La reunión se desarrolló en un entorno familiar donde primó la cercanía y el disfrute compartido. Uno de los grandes protagonistas fue la torta redonda, en blanco perlado, decorada con lazos negros y una vela del mismo tono, con la inscripción “aquarius baby”, una referencia directa a su signo zodiacal.

El look elegido para la ocasión se trató de un vestido halter de largo mini, con escote drapeado, que le realzó la figura de manera muy elegante, y con un corte que dejó al descubierto hombros y cuello.

El tono nude–champagne, junto a una tela satinada con microbrillo, elevó el estilismo hacia una sensualidad refinada, ya que fue un brillo justo y delicado. Lució, además, un peinado recogido con raya al medio y un maquillaje natural, enfocado en una piel luminosa y una mirada suave.