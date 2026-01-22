Karol G reapareció con nuevo look y encendió las redes: mirá lo que se hizo

Karol G regresó a las redes sociales después de varias semanas de silencio. En medio de rumores sobre su vida personal y tras su ruptura con Feid, la cantante colombiana reapareció con un nuevo look que muchos interpretaron como el inicio de una etapa distinta.

La artista compartió una selfie a través de sus InstaStories en la que se la vio con el cabello mucho más corto, una elección cargada de simbolismo. Para sus más de 71 millones de seguidores, el cambio fue leído como una señal de transformación, tanto a nivel personal como profesional.

La imagen mostró a una Karol G renovada. Además, el nuevo look funcionó como un mensaje silencioso que acompañó su regreso al espacio público digital, después de un período de ausencia que había alimentado expectativas y especulaciones.

Este retorno coincidió con su incorporación como embajadora de una reconocida marca de ropa deportiva, sumando una nueva capa de sentido a su reaparición.