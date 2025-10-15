Victoria's Secret 2025: Adriana Lima y Karol G al frente del show más esperado

El show se prepara para volver a marcar una huella en la cultura pop mundial. Es esta noche y se verá en directo y de forma gratuita por primera vez.

El regreso de Victoria’s Secret conmueve al mundo de la moda porque el desfile volvió con un formato renovado y con grandes figuras en escena. El Fashion Show 2025 se presenta desde Nueva York y promete un espectáculo repleto de sorpresas, con la presencia estelar de Adriana Lima y el debut de Karol G como una de las artistas principales.

Un show único Este miércoles 15 de octubre el Brooklyn Navy Yard se transforma en la pasarela más comentada del planeta. Con un inicio pautado a las 19 en Estados Unidos y a las 20 en Argentina, el desfile regresa luego de años de ausencia. La expectativa es enorme porque no solo se trata de moda, también de música y entretenimiento.

Previo al show, la llamada "alfombra rosa" abrirá la jornada a las 18.30 en Nueva York, lo que equivale a las 19.30 en Argentina. Allí se verán las llegadas de las estrellas y la conducción estará en manos de Law Roach y Zanna Roberts Rassi. Un anticipo que alimenta la emoción de lo que viene después.

El evento se transmitirá de forma gratuita a través de las redes sociales oficiales de la marca. Este detalle genera aún más repercusión porque nunca antes el público tuvo acceso directo y global al desfile. Así, millones de personas podrán conectarse al mismo tiempo para seguir los pasos de las modelos y las artistas invitadas.

karol El line up de este año incluye a Karol G como gran figura, junto a Missy Elliot, Madison Beer y el grupo de K-Pop TWICE. Todas mujeres, en un gesto que busca resaltar el talento femenino en diferentes géneros. La diversidad musical sumará fuerza a la propuesta, mezclando estilos y generaciones en un escenario que combina glamour y ritmo.