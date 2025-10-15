En Netflix: la película española con Luis Tosar y una oscura trama

El final de esta película es una mezcla de incomodidad y reflexión. Luis Tosar se luce en este drama complejo.

Código Emperador es una película, disponible en Netflix, con una trama donde las cloacas del Estado sacan trapos sucios de figuras influyentes y, si hace falta, los fabrican para usarlos como herramienta de presión en su propio beneficio.

Una película compleja Luis Tosar encarna a un agente acostumbrado a moverse en terrenos turbios, y lo hace con la fuerza que caracteriza a su carrera. A su lado, Miguel Rellán y María Botto cumplen con papeles que completan la historia.

netflix3 Uno de los atractivos de la película está en sus escenarios. El público viaja entre lugares nacionales e internacionales, lo que da más realismo al relato. Esa mezcla de ambientes convierte la película en una experiencia variada.

Sin embargo, no todo resulta convincente. Hay decisiones del guion que generan dudas, como la escena en la que la protagonista lleva al personaje de Tosar a su casa para curarlo tras apenas conocerlo. Esa elección, aunque dramática, rompe un poco la lógica interna de la historia y deja al público con un gesto de incredulidad.