Morat ya no tiene "Asuntos Pendientes" en Mendoza

Morat volvió a brillar en Mendoza con su gira Asuntos Pendientes 2025: un recital lleno de emoción, hits y una conexión única con el público.

La banda colombiana abrió con fuerza al ritmo de “Faltas tú” y una imponente puesta en escena. Con un setlist de más de 20 canciones, lograron que el público cantara, bailara y se emocionara durante casi dos horas de espectáculo. Morat repasó temas de todos sus discos, confirmando por qué es uno de los fenómenos del pop latino.

Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Isaza, Martín y Simón Vargas Morales, junto al español Juanjo Martín en teclados y el bogotano Gabriel Obregón en guitarra, se lucieron sobre un escenario con distintos niveles, cubierto de luces LED multicolores que los invitaban a recorrerlo de punta a punta. Cada integrante tuvo su momento de solista, generando instantes de gran conexión con el público.

El show se destacó por su impecable producción audiovisual, que hizo sentir al espectador dentro de un videoclip en vivo. El filmmaker de la banda se llevó varios elogios por su trabajo, con tomas cruzadas, planos detalle y efectos de ojo de pez que potenciaron la interacción entre los músicos y la gente.

Cerca de las 22, los artistas propusieron un nuevo formato que muchas fans ya conocían: pidieron al público levantar los carteles con los nombres de las canciones que querían escuchar. Una joven afortunada pidió “La última vez” y tuvo el privilegio de cantarla junto a Isaza, desatando la ovación del estadio.

