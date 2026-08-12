Yanina Latorre reveló cuánto dinero le pagó Alexis Mac Allister a Camila Mayán y fue dura: "Sos un gato"

Tras la viralización de un video en el que la influencer hablaba de su vida en Inglaterra, la conductora criticó sus exigencias financieras.

Camila Mayan volvió a repasar su etapa conviviendo en Inglaterra junto a Alexis Mac Allister y generó una fuerte respuesta por parte de las redes y quien no faltó a la crítica fue Yanina Latorre. Durante una entrevista con Infobae, la influencer habló del reclamo económico hecho hace algunos años, del cual sostuvo que le correspondía.

Ante esto, Latorre utilizó su espacio en El Observador para opinar de manera crítica sobre el accionar de la joven y el resarcimiento económico que le exigió en su momento al jugador de la Selección argentina.

Yanina contra Mayán: "Sos un gato" La panelista fue tajante al referirse a la compensación que demanda Mayan, argumentando que las cifras solicitadas no se condicen con la situación patrimonial del deportista en el momento de la ruptura. "Cuando ella se separó, Mac Allister no había firmado ningún contrato millonario. Era un equipo chico donde ganaba tres mangos. Lo que ganó vino después, y ella pide 6 millones de euros", detalló.

Asimismo, remarcó que la joven no se fue sin respaldo económico tras el final de la relación: "Le dieron 65 mil dólares, el alquiler de no sé cuánto tiempo en un departamento y un auto. Es lo que el pibe creyó hasta que ella se acomodara".

La pareja se separó después del Mundial 2022. Archivo MDZ En su descargo, la conductora cuestionó los fundamentos del pedido legal, señalando que la decisión de acompañar a una pareja en el exterior es una elección voluntaria. "Chicos, cuando se ponen de novia con alguien, ella elige acompañarlo", reflexionó. Además, desestimó la magnitud del tiempo compartido en el exterior para justificar semejante demanda: "Vivió un año afuera, no vivió 20 años. Aparte, por estar de novia no te corresponde". Si bien Latorre reconoció la forma abrupta en la que terminó la relación y admitió que se puede hablar de traición o mentira por parte del futbolista, insistió en el aspecto financiero al remarcar que "esa plata no la tenía".