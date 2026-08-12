¿Confesión? La dura respuesta de Nicolás Tagliafico ante la posibilidad de tener hijos

Durante una transmisión en vivo, el futbolista se refirió a las constantes preguntas de sus seguidores respecto a la posibilidad de ejercer la paternidad.

Nicolás Tagliafico utilizó su espacio de streaming para abordar un tema recurrente entre sus seguidores: la posibilidad de tener hijos junto a su esposa, Carolina Calvagni. Ante la aparición de mensajes en el chat que pedían por la llegada de un "mini Taglia", el defensor decidió frenar la situación y dejar un mensaje claro respecto a la presión social sobre la planificación familiar.

"Nada, no, mini Taglia no. Ya empiezan... Están re pesados", expresó el jugador al leer los comentarios de la audiencia en vivo. Acto seguido, reflexionó sobre el tema.

El video del momento Durante la transmisión, el deportista manifestó su incomodidad por la insistencia del público y planteó un escenario que invitó a la reflexión de los presentes, refiriéndose a las posibles dificultades biológicas que puede atravesar cualquier matrimonio para concebir. "¿Y si no podemos tener, loco? Tienen que pensar eso", sentenció el lateral izquierdo, para luego agregar de forma tajante que la reiteración de esos cuestionamientos "está muy mal".

Posteriormente, buscó dar un cierre más ameno a la conversación haciendo alusión a sus mascotas, a quienes considera parte fundamental de su núcleo. Confirmó a los espectadores que, desde su perspectiva, la familia ya está conformada. "Ya tenemos dos. Sí, tenemos dos hijos. Hay una que está acá abajo y el otro que está allá", señaló entre risas mientras indicaba el lugar donde descansaban sus perros dentro de la habitación.