En vivo: con Lionel Messi en el banco, el Inter Miami le gana 1-0 al León de México
Por la fecha 3, Inter Miami necesita un triunfo y esperar otros resultados para clasificar. Daniel Pintér abrió el marcador a los 42 minutos.
Por la fecha 3 de la Leagues Cup 2026, Inter Miami enfrenta al Club León de México en el Nu Stadium. Tras la derrota ante Monterrey, el equipo rosa está obligado a ganar y esperar otros resultados para clasificar a cuartos de final. Lionel Messi, que regresó al club tras despedir a su padre, arranca en el banco de suplentes.