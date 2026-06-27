Colombia y la Portugal de Ronaldo, cara a cara por la cima del Grupo K: hora, TV y streaming

Colombia y Portugal se disputarán este sábado en Miami el liderato del Grupo K del Mundial 2026 , con ligera ventaja para la selección cafetera, a la que le alcanza con el empate para acabar en la primera posición.

La selección dirigida por el argentino Néstor Lorenzo llega con seis puntos al desenlace del zona, dos más que los lusos, que podría incluso perder la segunda plaza si cae este sábado y República Democrática del Congo golea a Uzbekistán.

El Hard Rock Stadium de Miami dictará sentencia a partir de las 20:30 (hora argentina) ante una previsible mayoría de seguidores cafeteros, puesto que la ciudad alberga una de las mayores diásporas colombianas en el extranjero.

Quien termine líder del Grupo K jugará en Kansas City el 3 de julio ante un tercero de grupo, mientras que el segundo lo hará en Toronto el 2 de julio contra el segundo clasificado del grupo L, donde siguen con opciones Inglaterra, Ghana y Croacia.

Colombia viene lanzado a este partido tras sus victorias ante Uzbekistán (3-1) y República Democrática del Congo (1-0), y podría cerrar por segunda vez en su historia una fase de grupos con pleno de triunfos. La única vez que lo logró fue en Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final.

Muñoz volvió a marcar y metió a Colombia en la fase final del Mundial 2026.

Sin embargo, el ambiente en la concentración colombiana ha sido de tranquilidad. Lorenzo concedió un día de descanso el jueves a los jugadores que tuvieron minutos contra el conjunto africano, y no comenzará a preparar con ellos el partido hasta este viernes.

El técnico ha apostado por el mismo once titular en los dos partidos del Mundial, y lo más probable es que lo repita de nuevo contra Portugal.

La duda de Bernardo Silva y la certeza de CR7

Más dudas tendrá Roberto Martínez, el técnico de Portugal, con su alineación. El español metió de inicio a Bernardo Silva en el debut, pero lo sacó en el descanso tras un gris partido, y en el segundo alineó en su lugar a un Joao Félix, que tampoco estuvo brillante.

Lo que se da por sentado es que Cristiano Ronaldo ocupará la punta de ataque tras su doblete en la contundente goleada contra Uzbekistán (5-0), que acalló las críticas del debut contra RD del Congo (1-1).

El delantero, de 41 años, sigue siendo una figura muy arropada dentro del grupo, y todos los jugadores que han hablado hasta el momento ante los medios han destacado la importancia de sus goles para tener opciones de ganar el Mundial.

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en marcar en seis Copas del Mundo. Getty Images

Portugal busca enlazar por primera ocasión en su historia dos mundiales acabando primera de grupo. En Catar 2022 le sirvió para llegar hasta cuartos de final, donde cayó contra Marruecos. Será el primer partido enfrentamiento entre ambas selecciones en Mundiales.

Probables formaciones y otros detalles del partido

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Gustavo Puerta, Johan Mojica, Davinson Sánchez; Jhon Arias, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Luis Díaz, Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto. DT: Roberto Martínez.

Árbitro: Alireza Faghani (Australia)

Estadio: Hard Rock Stadium de Miami.

Hora: 20:30 (Argentina)

TV: Dsports

Streaming: DGO, Paramount+

Fuente: EFE