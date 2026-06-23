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Cristiano Ronaldo apareció en el Mundial con un doblete, Portugal aplastó 5-0 a Uzbekistán y sacó la chapa

Cristiano Ronaldo se sacó la mufa con sus primeros goles y alcanzó un récord mundial. Nuno Méndez, Nematov, en contra, y Rafa Leao decoraron la goleada.

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&nbsp;Cristiano Ronaldo se anticipó al defensor de Uzbekistán y marcó el 1-0 de Portugal.&nbsp;

 Cristiano Ronaldo se anticipó al defensor de Uzbekistán y marcó el 1-0 de Portugal. 

EFE

Portugal aplastó por 5-0 a Uzbekistán y quedó momentáneamente primero del Grupo K, en el encuentro que se disputó en el Estadio Houston (Estados Unidos) en el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo sumó sus primeros dos goles en la competencia a los 6 y 39 minutos del primer tiempo y Nuno Mendes a los 17, mientras que los otros lo hicieron, Abduvokhid Nematov (E.C) y Rafael Leão para sellar la goleada a los 42 del complemento.

Noticia en construcción.

El primer gol de Cristiano Ronaldo en el Mundial

Cristiano Ronaldo puso el 1-0 para Portugal

Nuno Méndez puso el 2-0 de tiro libre

Doblete de Ronaldo

Doblete del Bicho Ronaldo

El cuarto de Portugal llegó en contra

Rafa Leao decoró el marcador

El minuto a minuto de Portugal-Uzbekistán

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