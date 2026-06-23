Cristiano Ronaldo apareció en el Mundial con un doblete, Portugal aplastó 5-0 a Uzbekistán y sacó la chapa

Portugal aplastó por 5-0 a Uzbekistán y quedó momentáneamente primero del Grupo K, en el encuentro que se disputó en el Estadio Houston (Estados Unidos) en el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo sumó sus primeros dos goles en la competencia a los 6 y 39 minutos del primer tiempo y Nuno Mendes a los 17, mientras que los otros lo hicieron, Abduvokhid Nematov (E.C) y Rafael Leão para sellar la goleada a los 42 del complemento.