La Selección argentina cierra la fase de grupos ante Jordania en busca del puntaje ideal: hora, TV y streaming

La Selección argentina se enfrentará este sábado con su par de Jordania , por la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026 , en un encuentro donde saldrá a la cancha con un 11 alternativo.

El partido, que está programado para las 23 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el AT&T Stadium de Dallas y se podrá ver a través de TV Púlbica, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. El árbitro designado fue el rumano István Kovács.

La Selección argentina llega a este encuentro con la tranquilidad de haberse asegurado la clasificación a 16avos de final y la primera posición en el Grupo J de manera anticipada, gracias a los triunfo 3-0 sobre Argelia y 2-0 ante Austria.

En ambas presentaciones la gran figura fue el astro rosarino Lionel Messi, ya que no solo fue clave en el juego de la Selección, sino que también hizo todos los goles y se convirtió en el máximo artillero en la historia de los Mundiales .

Lionel Messi marcó los dos goles ante Austria y sigue haciendo historia en la Copa del Mundo.

Esto le permite al director técnico de la Argentina, Lionel Scaloni, poner una formación alternativa en este encuentro , para así darle descanso a los que suelen ser titulares de cara a los 16avos de final.

Jordania, ya eliminada, buscará dar la sorpresa en Dallas

Jordania, por su parte, afrontará este encuentro sin chances de avanzar a los 16avos de final, ya que cayó ante Austria (3-1) y Argelia (2-1), por lo que ni siquiera el triunfo podría sacarla de la última posición debido al criterio de desempate olímpico.

Jordania viene de caer ante Austria y Argelia por el Grupo J del Mundial y será rival de Argentina el próximo sábado. EFE

De todas maneras, los jordanos buscarán irse de su primera participación mundialista con la frente en alto y con un histórico resultado ante los vigentes campeones del mundo y de América.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Mundial 2026

Grupo J – fecha 3

Argentina – Jordania

Estadio: AT&T Stadium (Dallas)

Árbitro: István Kovács (Rum)

Hora: 23. TV: TV Púlbica, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports

Argentina: Juan Musso; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco, Giuliano Simeone, Nico Paz; Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Jordania: Yazeed Abu laila; Husam Abudahab, Yazan Al-Arab, Abdallah Nasib; Mohannad Mahmoud abo Taha, Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan, Ehsan Haddad; Mahmoud Al Mardi, Ali Alowan y Musa Al-Taamari. DT: Jamal Sellami.

Fuente: NA