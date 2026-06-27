¡Insólito fuera de juego! El gol que Colombia gritó ante Portugal y el VAR anuló "por una uña"

Colombia estuvo a segundos de cerrar la fase de grupos con una victoria sobre Portugal, pero la tecnología volvió a ser protagonista.

Una de las imágenes del Mundial. Colombia festejó sobre la hora, pero el VAR le anuló el gol por una posición adelantada de apenas centímetros.

Colombia empató 0-0 con Portugal en la última fecha del Grupo K y aseguró el primer puesto de la zona, aunque el cierre del partido dejó una acción que rápidamente recorrió el mundo. En tiempo de descuento, Davinson Sánchez convirtió de cabeza el gol del triunfo, pero el VAR semiautomático anuló la conquista por una posición adelantada de apenas centímetros.

Un fuera de juego milimétrico le quitó un gol que parecía válido y dejó una de las imágenes más llamativas del Mundial 2026.

El gol agónico que convirtió Davinson Sánchez para Colombia y fue anulado El increíble gol que le anularon a Colombia DSports La jugada nació de un preciso centro de Juan Fernando Quintero desde la derecha. El defensor apareció por detrás de todos y conectó un frentazo que venció a Diogo Costa. Aunque el asistente levantó la bandera de inmediato, las primeras repeticiones de la transmisión sembraron dudas y daban la sensación de que el colombiano estaba habilitado.

El VAR detectó un fuera de juego por centímetros La revisión terminó despejando cualquier incertidumbre. La tecnología del fuera de juego semiautomático mostró que la punta del botín derecho de Davinson Sánchez estaba apenas por delante del último defensor portugués. La diferencia fue mínima, prácticamente de un dedo, pero suficiente para invalidar el tanto.