RD Congo se lo dio vuelta a Uzbekistán, ganó 3-1 y obtuvo una histórica clasificación a 16avos

Uzbekistán ganaba con un gol de Shomurodov al minuto 10, pero RD Congo remontó con los tantos de Wissa por duplicado a los 68' y 91' y de Mayele a los 78'.

La R.D. del Congo se metió en 16avos al vencer a Uzbekistán en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Por la última fecha del Grupo K del Mundial 2026, la República Democrática del Congo logró una histórica clasificación a dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros al vencer 3-1 a Uzbekistán este sábado en el en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. En simultáneo, Portugal y Colombia empataron 0-0 en Miami.

Los Lobos Azules comenzaron ganando con un gol de Eldor Shomurodov a los 10 minutos del primer tiempo, pero los Leopardos lograron reponerse y darlo vuelta en el complemento con los tantos de Yoane Wissa por duplicado a los 68' y 91' y otro de Fiston Mayele a los 78'.

El golazo de Shomurodov para el 1-0 de Uzbekistán DSports A diferencia de los dos encuentros anteriores, en los que perdió frente a Colombia y Portugal, esta vez Uzbekistán salió a buscar la victoria desde el inicio y eso lo sintió la R.D. del Congo, que se notaba sorprendida y además incómoda sin la posesión de la pelota. El primer campanazo lo dieron los asiáticos apenas al minuto de juego cuando festejaron un gol que fue anulado por fuera de lugar de Dostonbek Khamdamov.

Sin embargo, a los 10' sí pudieron celebrar sin ninguna duda la anotación de Eldor Shomurodov, quien recibió un pase elevado y a plena velocidad entró al área y soltó un disparo de zurda imposible de contener para el portero congoleño. Golazo. El tanto de los dirigidos por el italiano Fabio Cannavaro generó una rápida reacción de la selección congoleña, que buscó el empate con jugadas veloces por los laterales.

A los 16 minutos, Nathanael Mbuku logró la igualdad con un poderoso remate de media distancia, pero el VAR mostró que en la jugada previa le dio una cachetada al uzbeko Sherzod Nasrullaev. Después de esta acción el partido se tornó entretenido, de trámite parejo, con el 58 % de la posesión para los africanos y del 42 % para los asiáticos, que manejaron la ventaja por el resto del primer tiempo.