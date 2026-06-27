Croacia sacó adelante un partido chivo y venció 2-1 a Ghana, que igual se clasificó como tercero
Con goles de Sucic a los 30 minutos y Vlasic a los 83', Croacia selló su boleto en el 2° lugar del Grupo L. Ghana había empatado a los 73' por medio de Luckassen.
Croacia sacó su chapa de los últimos años en Mundiales y se quedó con el mano a mano contra Ghana, a quien venció por 2-1 en el Financial Field de Philadelphia para finalizar segundo en el Grupo L con 6 puntos, uno menos que una Inglaterra que, en simultáneo, no tuvo problemas para derrotar a Panamá.
Susic puso el 1-0 a favor Croacia
Tras la revisión en el VAR, el árbitro convalidó el 1-1 de Ghana
Vlasic, de cabeza, le dio el triunfazo a Croacia sobre el final del partido
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