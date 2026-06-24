Colombia venció 1-0 a RD Congo, se metió en 16avos de final y sueña con ganarle el grupo a Portugal

Colombia sigue pisando fuerte en el Mundial 2026 . La selección dirigida por el argentino Néstor Lorenzo se impuso por 1-0 sobre la República Democrática del Congo por la segunda fecha del Grupo K en el Estadio Akron de Guadalajara, en México.

El único gol del partido lo marcó Daniel Muñoz al minuto 75. Tras un pase entre líneas de Juan Fernando Quintero, el delantero John Córdoba defendió la pelota con el cuerpo y le liberó el espacio al lateral del Crystal Palace, que definió de zurda y tuvo la suerte de que la pelota se desvió en un rival para encontrar destino de red.