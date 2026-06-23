Cristiano Ronaldo miró a la cámara de TV en pleno partido y dejó una advertencia tras su doblete a Uzbekistán

Tras ser figura y marcar un doblete ante Uzbekistán, Ronaldo rompió nuevos récords y aprovechó la celebración para enviar un mensaje directo.

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista en el Mundial 2026. El delantero y capitán de Portugal respondió dentro de la cancha a las críticas que había recibido en los últimos días y fue la figura de la goleada sobre Uzbekistán y respondió de la mejor manera a las críticas que había recibido durante los últimos días.

Pero más allá de los goles, una de las imágenes de la jornada llegó después de una de sus celebraciones. Tras convertir, el capitán portugués miró directamente a una de las cámaras de televisión y lanzó un mensaje que rápidamente se hizo viral: "I'm back, I'm back" ("He vuelto, he vuelto"). El gesto recorrió el mundo en cuestión de minutos y fue interpretado como una respuesta a quienes habían cuestionado su presente futbolístico.

La desafiante frase de Cristiano Ronaldo tras su doblete a Uzbekistán Cristiano desafió a las críticas con un gesto que se volvió viral ESPN Más tarde, en conferencia de prensa, Cristiano explicó el significado de aquella celebración. "Nos criticaron mucho. Sabíamos que iba a pasar, pero el grupo trabajó bastante bien. Mi grito de 'he vuelto' fue en parte para los críticos, aquellos que se han encargado de criticarme durante estos 23 años", aseguró.