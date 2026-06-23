Tras su doblete, a cuánto quedó Cristiano Ronaldo de Lionel Messi en la tabla de máximos goleadores de los Mundiales

Cristiano Ronaldo apareció cuando Portugal más lo necesitaba. Luego de un debut muy flojo frente a RD Congo, el delantero de 41 años se despachó con un doblete en el aplastante 5-0 contra Uzbekistán, rompió la sequía en el Mundial 2026 y agrandó un registro que pareciera casi imposible de igualar .

Los dos tantos no solo sirvieron para encaminar la clasificación del seleccionado luso, sino que también le permitieron al Bicho alcanzar otro récord inédito: se convirtió en el primer futbolista en marcar al menos un gol en seis Copas del Mundo diferentes ( Lionel Messi lo hizo en cinco). Además, escaló posiciones entre los máximos artilleros de la historia del torneo.

Con esas dos conquistas, CR7 llegó a los 10 goles mundialistas e igualó una extensa lista de grandes delanteros que alcanzaron esa cifra: Harry Kane, Gary Lineker, Thomas Müller, Teófilo Cubillas, Grzegorz Lato, Helmut Rahn y Gabriel Batistuta.

A su vez, por delante aparecen Sándor Kocsis y Jürgen Klinsmann, ambos con 11 goles. Un poco más arriba está Pelé con 12, seguido por Just Fontaine con 13, Gerd Müller con 14 y Ronaldo Nazário con 15.

Kylian Mbappé y Miroslav Klose comparten el segundo puesto con 16 tantos cada uno. El francés todavía está en actividad y sigue aumentando su cuenta, mientras que el delantero alemán ostentaba la marca hasta hace algunas horas, cuando fue superado por un tal Messi .

El capitán argentino batió el récord con su doblete ante Austria y llegó a los 18 goles en la historia de los Mundiales, por lo que conserva una ventaja de ocho sobre Ronaldo. El portugués descontó dos ante Uzbekistán, pero todavía necesita muchos más para alcanzar a su eterno rival.

La incómoda reacción de Cristiano cuando le nombraron a Messi

Ronaldo volvió a ser noticia después de la goleada de Portugal sobre Uzbekistán. Esta vez no solo por su doblete, sino también por una llamativa reacción durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, cuando un periodista mencionó a Messi antes de formular una pregunta.

El delantero portugués cambió inmediatamente la expresión de su cara al escuchar el nombre del capitán argentino. Según se pudo observar en el video que rápidamente se viralizó en redes sociales, Cristiano dejó de mirar al periodista, giró la cabeza y optó por no responder la consulta. Antes de darle la palabra a otro cronista, lanzó una frase que no pasó inadvertida: "¿Si puedes preguntar? Depende de la pregunta, sino no te respondo".

A Cristiano Ronaldo le preguntaron sobre Messi y no quiso responder ESPN

CR7 habló sobre un posible cruce en el Mundial ante Argentina

Más adelante, Cristiano sí respondió cuando fue consultado por un posible cruce con Lionel Messi en un eventual Argentina-Portugal durante las fases eliminatorias del Mundial. Aunque evitó profundizar en el tema, reconoció que sería un partido especial. "Bueno, no sé qué contestarte porque es una pregunta que no tiene mucho sentido, pero bien. Sería top, pero lo más importante era hoy. Ganar para pasar en el grupo y prepararnos para lo que viene. Sabemos que vamos a tener un partido complicado contra Colombia. El objetivo principal era pasar en el grupo, lo logramos, jugué bien, marqué, ayudé al equipo, el equipo estuvo muy bien y seguimos", expresó el capitán portugués, dejando en claro que su prioridad está puesta en el recorrido de Portugal en la Copa del Mundo.

La situación se produjo en medio de un Mundial en el que Messi acapara buena parte de los focos tras marcar cinco goles en dos partidos y convertirse en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo. Mientras tanto, Cristiano busca mantener a Portugal en carrera y seguir ampliando su propio legado en la competencia.

Pese al incómodo momento, el atacante tuvo una gran actuación dentro de la cancha. Marcó dos goles en la victoria portuguesa y alcanzó nuevos registros históricos en los Mundiales, reafirmando su vigencia a los 41 años y manteniéndose como una de las máximas figuras del torneo.