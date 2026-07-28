Precio único del libro: qué consecuencias puede tener la desregulación que impulsa el Gobierno

Carlos Morón, secretario de la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines, cuestionó el argumento oficial de que la desregulación permitirá abaratar los libros . "Hay estadísticas y experiencia internacional. No es una ley que se nos ocurrió acá porque los argentinos somos maravillosos", afirmó en diálogo con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio .

"Es una ley que tiene muchos antecedentes. En Alemania está hace más de cien años, está en España, está en Portugal, está en Japón, está en Corea del Sur". Según explicó, el antecedente más claro es el del Reino Unido. "En 1975 estaba la ley, la ley se abolió, lo que sucedió fue que el 50% de las librerías independientes desaparecieron, el mercado se concentró y aumentaron los precios relativos el 8%", sostuvo.

Morón aseguró que, si se elimina el precio único, "seguramente se van a conseguir los 10 o 15 best sellers más importantes, más económicos" porque "los supermercados seguramente ya, porque ya pasó esto, pueden ponerlo hasta por debajo del costo". Sin embargo, advirtió que "las librerías empiezan a desaparecer" y que luego se reducen las opciones para conseguir otros títulos.

También mencionó el caso de Brasil, donde, según señaló, "con el advenimiento de Amazon desaparecieron las dos grandes cadenas, Araiba y Cultura, y prácticamente todas las librerías". En contraste, destacó que " Argentina es el país latinoamericano con más librerías por habitante en toda Latinoamérica " y remarcó la importancia de estos comercios en ciudades grandes y pequeñas.

El dirigente explicó que el valor de cada ejemplar no lo fijan las librerías, sino las editoriales. "Acá lo pone el editor. La competencia no está dada por un mismo libro porque acá hay derecho intelectual. Harry Potter no lo puede sacar cualquier editorial", indicó.

En ese sentido, rechazó la idea de que exista un sistema rígido de precios. "El precio puede subir o puede bajar de acuerdo a lo que le parece al editor, cómo está funcionando el libro. De hecho ahora viene el Día del Niño, hay montones de editoriales que bajaron el precio al 50% y todos estamos teniendo esos precios", afirmó.

Morón también respondió a un ejemplo planteado por el ministro Federico Sturzenegger sobre un supuesto caso en el que "un librero amigo quería bajar Crónicas de Narnia a $40 mil y Planeta no lo dejaba. Crónicas de Narnia está a $32 mil, no está ni siquiera a $40 mil. Empecemos por ahí, por dar bien los datos", señaló. Luego agregó: "Vamos a suponer que se equivocó de título, ninguna editorial hace el 60% de descuento como el amigo quería bajar, o sea que ese libro es pirata, sin ninguna duda".

Para el representante del sector, la propuesta no genera consenso únicamente entre los libreros, sino en toda la cadena del libro. "Esto no tiene absolutamente ningún costo fiscal y está todo el sector de acuerdo. Editores, libreros, autores, ilustradores, librerías y cadenas también", afirmó.

Esperan que el proyecto no avance

Morón confirmó que la iniciativa aún es un anteproyecto, pero advirtió que el Gobierno tiene previsto enviarla al Congreso una vez finalizado el receso legislativo.

"Es un anteproyecto, tiene fecha, es el capítulo 3. Están esperando que termine el receso y están dispuestos a presentarlo", indicó. Finalmente, expresó su deseo de que la propuesta no prospere: "Esperemos que se pueda frenar".