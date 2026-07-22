Vuelve la Feria de Editores: 330 editoriales, invitados internacionales y una fiesta de pop, rock y tango

La Feria de Editores (FED) se prepara para dar lugar a su edición N°15 . Desde 2013, el evento fomenta el encuentro entre lectores y quienes editan, para conversar sobre libros, catálogos y las experiencias de lectura.

La FED se desarrollará el jueves 6, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de agosto, de 14 a 21 horas en el C Art Media , Avenida Corrientes 6271, CABA. La entrada es gratuita y se puede obtener haciendo click en este link.

Como en los últimos años, participarán más de 330 editoriales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y España con sus novedades de narrativa, ensayo, poesía, música, cine, libros ilustrados y libros álbum, novela gráfica, ciencias sociales, humanidades, periodismo, entre otros.

Participan reconocidas editoriales argentinas como Godot, Sigilo, Ampersand, Caja negra, El gato y la caja, Mardulce, La parte maldita, Adriana Hidalgo, Blatt & Ríos, Chai, Eterna Cadencia, Fiordo, El cuenco de plata, Entropía, Gourmet Musical, Pequeño Editor, Limonero, Libros del Zorro Rojo, Calibroscopio, unaLuna, Alto Pogo, La Flor Azul, Marea, Gog & Magog, entre otras.

Charlas imperdibles

La mirada sobre el pasado y su construcción actual es el tema de cierre de la FED 2026, en una exposición de Camila Perochena llamada Editar el pasado para gobernar el presente. La historia no es un libro cerrado, sino un texto en constante reescritura.

Asimismo, una entrevista pública al dramaturgo Mauricio Kartún girará en torno a los cuatro momentos creativos para entender la escritura como un cuerpo vivo, las reglas, las limitaciones y cómo perder el miedo a lo seguro.

Se destacan también charlas sobre la relación entre literatura y oralidad; el derecho a la ciudad versus la gentrificación; escribir entre la ficción y la memoria; la correspondencia de Walter Benjamin; la filosofía, la ficción y la física contemporánea; las formas de pensarse y escribir en formatos de diario, crónica y no ficción; y textos sobre aquello que no se domestica. También, habrá una conversación literaria y filosófica sobre Borges, y una charla sobre cómo piensa y escribe la nueva generación de escritoras rioplatenses.

Escritores nacionales e internacionales

La edición número 15 de la FED tendrá como invitadas internacionales a la escritora y editora mexicana Socorro Venegas; la cantante y compositora mexicana Julieta Venegas; la escritora francesa Violaine Bérot, y las autoras uruguayas Tamara Silva Bernaschimna y Erika Paula Curbelo. Además, visitarán la FED el escritor, ensayista y profesor brasileño Felipe Charbel, y el editor y traductor mexicano Jacobo Zanella.

Serán parte las autoras y autores argentinos Clara Obligado, Hernán Vanoli, Valeria Tentoni, Martín Kohan, Pablo Stefanoni, Juan Mattio, Ricardo Romero, Florencia Garramuño, Cecilia Simeoni, Dani Zelko, Santiago Loza, Marie Gouiric, Valentín Díaz, Jorge Monteleone, Bárbara Pistoia, Cecilia Garraffo, Mario Cámara, Sofía Balbuena, Laura C. Vela, María del Carmen Rodríguez, Natalia Rodríguez Simón y Milagros Porta. También participarán los periodistas Noelia Dans, Federico Vázquez y Leticia Martínez.

Fiesta FED

El sábado 8 de agosto, desde las 23.50, en el Teatro Vorterix (Av. Federico Lacroze 3455), se hará una fiesta para brindar por lo mejor de la edición independiente, con las y los lectores, editores, libreros, autores y quienes hacen posible toda la cadena del sector. Un ciclo musical de rock, pop y tango como evento nocturno itinerante.

Las entradas ya están disponibles en https://www.allaccess.com.ar/event/fiesta-fed.