Así fue la Feria de Editores 2025: más de 30.000 personas se reunieron en el C Art Media

La 10° edición de la Feria de Editores convocó a más de 330 sellos y 30.800 personas. Hubo presentaciones de libros, invitados internacionales, premios y más.

La Feria de Editores tuvo lugar del jueves al domingo 10 de agosto en el C Art Media de CABA.

El fin de semana, más de 30.000 personas asistieron a la décima edición de la Feria de Editores (FED) 2025. Del jueves 7 al domingo 10 de agosto, el complejo C Art Media de la Ciudad de Buenos Aires se llenó de libros, charlas y actividades para todos los gustos.

“El público de la FED nunca deja de sorprendernos: el apoyo, la curiosidad y el libro como uno de los principales pilares de la cultura son sus rasgos más notorios. Estamos muy contentos y agradecidos de ser parte de este ecosistema”, expresó Víctor Malumián, uno de los organizadores de la Feria de Editores, tras su finalización.

A lo largo de las cuatro jornadas, la Feria de Editores (FED) 2025 recibió 30.800 visitantes, lo que significó un récord del público teniendo en cuenta que en 2024 habían asistido 24.600 personas. Precisamente, el jueves concurrieron 4.250 visitantes, el viernes 7.125, el sábado 9.050 y el domingo 10.375, de acuerdo con los organizadores del evento literario.

Feria de Editores 2025 en el complejo C Art Media, Ciudad de Buenos Aires, libros. Más de 30.000 personas participaron de la FED. Gentileza FED Este año, además, participaron más de 330 sellos editoriales provenientes de Argentina, de otros países de América Latina como México, y un europeo: España.

Los Confines, la librería que ganó el Premio a la labor librera 2025 Este año, el Premio a la labor librera fue para la librería Los Confines, de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Se trata de una librería que cuenta con 12 años de trayectoria y desarrolla actividades para la comunidad como clubes de lectura, talleres y gestión del centro cultural La Bemba.