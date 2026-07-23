Demoras y servicio limitado: cómo funcionan los trenes Sarmiento, Roca y Belgrano Sur este jueves
Este jueves 23 de julio hay problemas en el funcionamiento del tren Sarmiento, el tren Roca y el tren Belgrano Sur
Algunos usuarios de trenes comenzaron la mañana del jueves con complicaciones. Las líneas afectadas este 23 de julio son el Sarmiento, el Roca en un solo ramal, y el Belgrano Sur.
Qué líneas de trenes están afectadas este jueves
- En el caso del tren Roca, hubo demoras en el ramal Bosques vía Temperley, pero ya se restableció pasadas las 7. El resto de los ramales funciona con normalidad desde el inicio de la jornada.
- En cuanto al Belgrano Sur ramal González Catán, también presenta demoras.
- Finalmente, hubo una reducción del servicio en el tren Sarmiento, entre las estaciones Castelar y Once. Esto se debe a un accidente, y se habla de un desenlace fatal. Sin embargo, a las 7 comenzó a normalizarse.