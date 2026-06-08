Adiós a una histórica línea de colectivos: qué cambios podría haber en los recorridos del AMBA

El sistema de colectivos del AMBA podría sufrir otra transformación importante en los próximos meses. El Gobierno nacional avanzó con un proyecto para fusionar una histórica línea del sur del conurbano con la línea 45, una medida que apunta a reorganizar servicios y reducir costos operativos.

La medida fue oficializada por la Secretaría de Transporte de la Nación a través de una publicación en el Boletín Oficial. La iniciativa fue impulsada por la empresa Microómnibus 45 SACIF, que opera la línea desde 2002 y desde hace años busca fusionar ambos servicios para reducir costos operativos.

Buscan eliminar una línea de colectivos en el AMBA. Foto: Imagen ilustrativa/ X

Desde hoy rige el nuevo precio en el boleto de colectivos en el AMBA. Foto: Imagen ilustrativa/ X

La línea 154 aparece desde hace tiempo entre las menos rentables del sistema de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Además de tener uno de los recorridos más cortos del AMBA, también registra una baja cantidad de pasajeros diarios.

Desde el sector sostienen que la unificación permitirá optimizar el uso de choferes y unidades en medio del recorte de subsidios y la presión económica sobre las empresas de transporte.

Años atrás, la compañía ya había intentado avanzar con una “ramalización” de hecho, aunque en ese momento las autoridades obligaron a mantener el número 154 de manera independiente.

Cómo será el nuevo recorrido de la línea 45

El trayecto actual entre Lanús y Plaza Constitución continuará funcionando, aunque dejará de operar bajo el número 154 y pasará a formar parte de la línea 45.

La principal novedad es que el recorrido seguirá hasta Retiro, lo que permitirá conectar el sur del conurbano bonaerense con la terminal ferroviaria porteña sin necesidad de combinar con otros medios de transporte.

Según el esquema presentado, el ramal A de la línea 45 (Remedios de Escalada – Ciudad Universitaria) continuará sin modificaciones, mientras que los ramales B y C dejarán de funcionar como servicios expresos.

Se terminan los servicios expresos de la línea 45

El proyecto también prevé eliminar los recorridos semirrápidos de la línea 45. Los actuales ramales B y C pasarán a tener paradas comunes en toda la traza.

La decisión busca aumentar la cantidad de pasajeros transportados y reducir el costo del boleto para los usuarios, que pasarán a pagar la tarifa estándar de un servicio regular.

Aun así, los colectivos continuarán utilizando la Autopista 9 de Julio Sur para mantener tiempos de viaje competitivos.

Otra línea de colectivos que podría desaparecer en el AMBA

Si la medida avanza, la 154 se convertirá en la séptima línea eliminada en el AMBA desde diciembre de 2023.

En los últimos meses, el proceso de reorganización del sistema ya alcanzó a otras líneas históricas:

Línea 5: integrada dentro de la línea 8.

Línea 6: fusionada parcialmente con la línea 50.

Línea 23: absorbida en parte por la línea 115.

Línea 75: convertida en un ramal de la línea 32.

Línea 90: fusionada parcialmente con la línea 151.

Línea 99: integrada parcialmente a la línea 106.

El Gobierno nacional busca concentrar recorridos en grandes líneas troncales para reducir costos y reorganizar el sistema de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires.