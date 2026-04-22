La actividad económica cayó un 2,1% y la brecha entre sectores se agrava

Tras varios meses de mejora, la actividad económica cayó un 2,1% con la industria y el comercio con fuertes descensos.

La actividad económica cayó en el mes de febrero y consolidó la divergencia entre los diversos sectores de la economía. Los sectores que responden a la producción primaria registraron otro fuerte salto, pero los ligados a la industria y el comercio tuvieron una fuerte caída.

El estimador mensual de actividad económica (EMAE), medido por el Indec, marcó una baja del 2,1% interanual con una caída del 2,6% respecto a enero en la medición desestacionalizada.

Con relación a igual mes de 2025, ocho de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en febrero. Se destacaron Pesca (14,8%) y Explotación de minas y canteras (9,9%). La actividad de Explotación de minas y canteras (9,9%) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (8,4%).

Por su parte, siete sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Industria manufacturera (-8,7%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-7%). Estos dos sectores le restaron 2,2 p.p. a la variación interanual del EMAE.

Los datos de la economía real marcan nuevamente un fuerte desacople entre sectores. Los ligados a la economía primaria con fuertes mejoras y los que se sostienen en el consumo interno con caídas muy importantes.