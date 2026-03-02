La inflación de febrero será menor al 3%, según las principales consultoras

La inflación de febrero será apenas menor el 3% , según las principales consultoras . La mayoría estima entre un 2,8% y un 2,9%, lo que la ubicaría en el mismo nivel que el mes anterior, cuando registró en la medición del Indec un 2,9%.

Según el IPC de Libertad y Progreso el incremento fue del 2,8% mensual, lo que marcaría una desaceleración en el ritmo de la inflación por primera vez luego de ocho meses de mostrar una tendencia al alza. Con este resultado, la inflación acumulada en el año alcanzaría el 5,8%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 32,7%, mostrando una aceleración por cuarto mes consecutivo.

En tanto, el relevamiento de precios minoristas de C&T para la región GBA mostró un incremento de 2,9% mensual en febrero, superando el 2,8% que el Indec había presentado en la región para enero pasado pero igualando el dato nacional de ese mes. Así, la variación de doce meses se ubicó en 30,8%.

Por su parte, Analytica proyectó una inflación de alrededor de 2,8% para febrero, apenas por debajo del nivel de enero y EcoGo estimó que el índice rondó el 3%, impulsado por la suba de precios alimentarios y de tarifas . Equilibra también ubicó su proyección cerca del 2,9 – 3% para el mes.

Para la Fundación Capital, la cifra será similar a la de enero, de entre el 2,6%y el 2,9%. La consultora especializada en macroeconomía apuntó que "en 2026 inicia con el importante desafío de evitar que la inflación se acomode en el 3% mensual. Factores como el aumento de la carne y los servicios regulados, además del impacto de estacionales, le ponen un piso elevado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero y marzo (no bajarán del 2,5%)”.

“El primer trimestre tendrá más inflación de la prevista inicialmente, expectativas sostenidas en el 30% anual, paritarias que empiezan a mostrar cierto acortamiento y un cambio en el mix de política económica en relación a las reservas, nos llevan a un 2026 con mayor nominalidad que la proyectada”, añadió.

gondolas supermercados precios mercaderia (6).jpg ALF PONCE MERCADO / MDZ

Desde Equilibra, el economista Gonzalo Carrera prevé que la inflación se ubique en torno a 3%. “Es un mes con alta estacionalidad en ropa y educación, pero será importante seguir de cerca la evolución de la carne en las próximas semanas, ya que podría generar un arrastre estadístico que impacte también”, explicó.

Para Iván Cachanosky, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso, "la secuencia de IPIM mensual muestra que la inflación de costos se modera de forma sostenida desde octubre. En el último trimestre del año (con excepción de diciembre), los precios mayoristas corrieron por debajo del 2% y enero no fue la excepción. Esto es coherente con una inflación que debería empezar a ceder en los próximos meses y retomar el camino de la desinflación".

Por su parte, la economista Anastasia Daicich, directora de Qualy Consultora, calcula un IPC menor, cercano al 2,4%. De este modo, se rompería la tendencia de aceleración que comenzó en abril de 2025, tras un febrero que se mantuvo en niveles similares a enero. Esto, dice la especialista, se produciría como resultado de un juego de varios factores:

La incidencia de los aumentos de tarifas y artículos escolares

El inicio de clases impactó en precios vinculados (útiles escolares, indumentaria, servicios educativos), pero eso se reflejaría con más fuerza en marzo. En cambio, los precios regulados con las tarifas de servicios a las cabeza sigue marcando un piso a la inflación mensual.

Por otra parte, los analistas perciben una inercia inflacionaria estructural que busca alimentar la recuperación de márgenes de ganancias en las empresas.

Sin embargo, tanto el tipo de cambio estable, como los costos mayoristas en baja y el consumo en caída, marca un techo a la suba de la inflación que deberá mostrar efectos a lo largo del año.