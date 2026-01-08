Quién es Germán Giuliani, el segundo preso político argentino en Venezuela

Germán Giuliani es abogado penalista argentino, se convirtió en uno de los casos más inquietantes de ciudadanos argentinos detenidos en Venezuela en el marco de la prolongada crisis política y judicial del país caribeño. Sus familiares habían denunciado que fue detenido arbitrariamente, quienes, desde diciembre, no tienen noticias sobre su paradero ni estado de salud.

Él llegó a Venezuela el 5 de abril de 2025 por motivos laborales y comerciales, según su entorno. Pocos días después, en la semana del 23 de mayo, cuando el país se preparaba para elecciones legislativas, fue detenido por las autoridades locales. Según explicó su familia, sostiene que lo arrestaron simplemente por hablar con acento argentino cuando le pidieron identificarse.

Desde entonces, su esposa, Virginia Rivero, relató que el abogado fue acusado de delitos como terrorismo, narcotráfico y mercenarismo, imputaciones que su entorno, y abogados defensores de derechos humanos, rechazan categóricamente por no estar basadas en evidencias claras.

Los primeros contactos entre la familia y Giuliani ocurrieron tras su arresto, pero desde el 21 de diciembre de 2025 no han recibido ninguna prueba de vida ni comunicación oficial . Los pocos datos llegan de relatos familiares, que describen un proceso plagado de irregularidades y falta de acceso a una defensa adecuada.

Su hermana Vanesa Giuliani explicó que, antes de ser detenido, a su hermano le exigían mostrar pasaporte y celular incluso para comprar en tiendas, un clima de sospecha que se intensificó hasta su captura. Las audiencias judiciales, según la familia, se realizaron por Zoom, pero eran casi imposibles de seguir por mala conexión y falta de información, y no se conocen cargos formales, fiscales o defensa asignados en el caso.

Paradero desconocido y reclamo familiar

Quince días después de su arresto, Giuliani logró comunicarse por última vez con su familia desde un comando en Caracas, donde aseguró estar con otros presos políticos, pero luego su rastro se perdió tras un traslado. Su familia vive desde entonces una angustiante incertidumbre sobre su situación actual y su salud física y psicológica.