Presenta:

Estilo

|

Coty Romero

Los looks de Coty Romero para recorrer Roma con amigas

Desde el Foro Romano al Pantheon, un repaso por las imágenes que destacaron los looks de Coty Romero.

MDZ Estilo

No te pierdas las fotos que compartió Coty Romero.
No te pierdas las fotos que compartió Coty Romero.

Roma recibió a Coty Romero y ella aprovechó cada cuadro para construir un recorrido donde el estilo acompañó sus fotos. La exparticipante de Gran Hermano caminó por la ciudad con una campera gris amplia, un top blanco, un pantalón marmolado y accesorios dorados que cerraron la composición del look con discreta intención fashion.

Una de las fotos la tomó en una terraza con vistas directas al Foro Romano. La aventura siguió hacia la Fontana di Trevi, donde la influencer no dudó en retratar el momento, posando frente a la fuente con una gran sonrisa.

Te Podría Interesar

El recorrido sumó energía en el Coliseo, inevitable para cualquiera que camine la ciudad por primera vez. Coty posó en diferentes rincones, siempre con la misma ropa, y posó tanto sola como junto a una amiga frente al Teatro de Marcelo.

También pasó por el Pantheon, luciendo un suéter marrón y, como no podía faltar, incorporó la gastronomía entre la fotos al mostrar una pasta servida en vajilla colorida y de un trago espumoso de menta.

No te pierdas las fotos de Coty Romero:

7WE6NN3YWNG5DOHPXZCNYBYTBI
Así vivió Coty Romero su recorrido por Roma.

Así vivió Coty Romero su recorrido por Roma.

34D7QTDTHZHZBJDNKD5US6ET6U
Su campera gris oversize, los accesorios dorados y una actitud relajada definieron su paso por la capital italiana.

Su campera gris oversize, los accesorios dorados y una actitud relajada definieron su paso por la capital italiana.

45MX2XY7G5AKXASIG3HAJI3V64
Un repaso por las imágenes que destacaron su look y su energía.

Un repaso por las imágenes que destacaron su look y su energía.

ARJD222YSRGN3BGCBHYZ5P5N44
El álbum completo de Coty Romero en Roma.

El álbum completo de Coty Romero en Roma.

NJRC3YBOPZEDDJHEQH4LDQWRDI
La influencer recorrió la capital italiana.

La influencer recorrió la capital italiana.

Q7X4NEQ57BEQPF43BKJTP5U2BA
Coty Romero viajó con amigas para disfrutar de Roma.

Coty Romero viajó con amigas para disfrutar de Roma.

U4XWI7AX7FFHVMDNKIVPOY3UEA
Por supuesto, al famosa gastronomía italiana no podía faltar.

Por supuesto, al famosa gastronomía italiana no podía faltar.

Archivado en

Notas Relacionadas