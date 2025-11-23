Los looks de Coty Romero para recorrer Roma con amigas

Desde el Foro Romano al Pantheon, un repaso por las imágenes que destacaron los looks de Coty Romero.

Roma recibió a Coty Romero y ella aprovechó cada cuadro para construir un recorrido donde el estilo acompañó sus fotos. La exparticipante de Gran Hermano caminó por la ciudad con una campera gris amplia, un top blanco, un pantalón marmolado y accesorios dorados que cerraron la composición del look con discreta intención fashion.

Una de las fotos la tomó en una terraza con vistas directas al Foro Romano. La aventura siguió hacia la Fontana di Trevi, donde la influencer no dudó en retratar el momento, posando frente a la fuente con una gran sonrisa.

El recorrido sumó energía en el Coliseo, inevitable para cualquiera que camine la ciudad por primera vez. Coty posó en diferentes rincones, siempre con la misma ropa, y posó tanto sola como junto a una amiga frente al Teatro de Marcelo.

También pasó por el Pantheon, luciendo un suéter marrón y, como no podía faltar, incorporó la gastronomía entre la fotos al mostrar una pasta servida en vajilla colorida y de un trago espumoso de menta.