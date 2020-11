Impagable: la reacción del abogado de Trump al saber que perdían en USA

El abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, pareció desconcertado cuando se enteró este sábado, durante una rueda de prensa en Filadelfia (Pensilvania), que "todas las cadenas" de televisión, según sus proyecciones, dieron ganador de las presidenciales a Joe Biden, otorgándole los 20 votos electorales de Pensilvania.

"¿Las encuestas? Pero ellas no deciden las elecciones. Ellos nombraron a Joe Biden… No, no lo es", dijo Giuliani aparentemente confuso. "¿Quién lo nombró así? ¡Oh, Dios mío! ¿Todas las cadenas? ¡Guau!", recuperó la compostura y adoptó un tono sarcástico.

Luego miró hacia cielo, levantó los brazos y continuó: "Todas las cadenas. ¡Tenemos que olvidarnos de la ley, los jueces no cuentan! Todas las cadenas pensaron que Biden iba a ganar las elecciones por un 10%. Vaya, ¿qué pasó?"

"Vamos, no seas ridículo: las cadenas no pueden decidir las elecciones, los tribunales sí", prosiguió con un tono más serio.

La reacción del abogado de Trump al saber de la victoria de Biden



Luego se le preguntó si la campaña de Trump podría hacer algo para cambiar el resultado actual de la votación. "Por supuesto, los tribunales anulan las elecciones cuando son ilegales. En este caso particular, no sé si hay suficiente evidencia para dejar de lado todas las elecciones, ciertamente no alrededor del todo el país, quizás en Pensilvania".

"Sin embargo, hay ciertamente evidencia suficiente para descalificar un cierto número de papeletas. Las papeletas que no fueron inspeccionadas adecuadamente deben ser descartadas y ese número de boletas debe ser eliminado del recuento, lo que podría afectar el resultado de las elecciones", aseguró.

Giuliani y el resto del equipo legal de Trump reiteraron en la rueda de prensa que tenían la intención de seguir adelante con el desafío electoral de Trump. "No va a ceder cuando hay al menos 600.000 votos en disputa", resumió Giuliani.

De acuerdo con varios medios estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, el candidato demócrata ya ha reunido los 270 votos electorales necesarios para hacerse con la Presidencia. Por su parte, Donald Trump aseguró este sábado que ganó las elecciones y obtuvo "71 millones de votos legales" y denunció que a los observadores "no se les permitió" asistir al recuento.

¿Creen que somos estúpidos? ¿Creen que somos tontos?

