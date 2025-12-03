Hallaron un cuerpo en el río Paraná: un hombre fue asesinado y se investiga el crimen en Entre Ríos

Un trágico hallazgo ocurrió este martes en la zona del Camino Costero de Bajada Grande, en la ciudad de Paraná , Entre Ríos , cuando un pescador encontró el cuerpo de un hombre flotando en el río Paraná y dio aviso inmediato al 911 . Minutos después, se desplegó un operativo policial para retirar el cadáver y comenzar las primeras pericias.

Tras el trabajo inicial en el lugar, los efectivos confirmaron que el cuerpo presentaba “visibles signos de violencia”, lo que dio intervención directa a la División Homicidios, encargada de avanzar con la investigación.

El comisario Horacio Blason , director de Investigaciones e Inteligencia Criminal, informó al medio Elonce que la víctima mostraba heridas compatibles con varias puñaladas en la zona del tórax.

“El médico constata que el fallecimiento podría ser por causas violentas, pero por el momento no se puede confirmar cómo murió”, señaló el funcionario, destacando que la autopsia será clave para determinar el mecanismo del homicidio.

Horas más tarde, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial , donde se realizará la necropsia correspondiente, informó la Agencia Noticias Argentinas (NA).

Aunque por el momento la identidad no fue confirmada oficialmente, Blason explicó que varios vecinos se acercaron al lugar del hallazgo para aportar datos sobre quién podría ser.

“Estaríamos en condiciones de conocer quién sería la persona, y se trataría de un hombre de entre 30 y 40 años”, afirmó, y agregó que el sujeto “estaría en situación de calle”.

Investigación en curso

Por el momento, no hay detenidos ni hipótesis firmes sobre el autor del crimen. La Policía trabaja para reconstruir las últimas horas de la víctima, identificar si fue atacado en el mismo lugar o si el cuerpo fue arrojado al río posteriormente.

La causa quedó en manos de la Justicia de Entre Ríos, que aguarda los resultados de la autopsia para avanzar en las líneas investigativas y esclarecer el homicidio.