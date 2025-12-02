Un hombre con antecedentes fue sorprendido con un arma de fuego lista para disparar en Las Heras

En la madrugada de este martes, un sujeto con antecedentes fue detenido en Las Heras al ser sorprendido con un arma de fuego con tres cartuchos.

El arma de fuego con la que circulaba el hombre detenido por Las Heras.

Efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras(UEP) detuvieron a un hombre de 27 años tras por circular por las calles de Las Heras con un arma de fuego lista para disparar. Además, al identificarlo se supo que el sujeto cuenta con antecedentes penales.

La intervención policial se aplicó pasadas las 2.30, en el cruce de las calles Resistencia y México, dentro del barrio Estación Espejo (Las Heras), a partir de la implementación de maniobras de control preventivo.

Allí, los uniformados frenaron a un automóvil, Volkswagen Polo, con el objetivo de identificar a sus ocupantes. En ese momento, al requisar el interior del vehículo, se halló una pistola calibre 22 con tres cartuchos, propiedad del hombre aprehendido.

Posteriormente, se efectuó la identificación del mismo, por la cual saltó que este hombre ya contaba con antecedentes.