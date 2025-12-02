Tensión en Palermo: así rescataron a un hombre que amenazaba con tirarse del Puente Pacífico

El hecho ocurrió en la intersección de Santa Fe y Juan B. Justo del barrio de Palermo. Los bomberos asistieron al hombre con brote psicótico.

Un individuo amenazó con tirarse del Puente Pacífico ubicado entre las calles Santa Fe y Juan B. Justo de Palermo.

El lunes por la noche, un hombre con brote psicótico alarmó a los vecinos del barrio porteño de Palermo cuando amenazó con tirarse desde el Puente Pacífico, ubicado en la intersección de las avenidas Santa Fe y Juan B. Justo. Tras un llamado al 911, se desplegó un operativo de rescate que finalizó con éxito.

La situación generó un despliegue de emergencia que involucró a la Policía de la Ciudad, Bomberos y personal del Grupo Especial de Rescate (GER) Saavedra, además del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Las autoridades establecieron un operativo dividido en dos grupos de intervención con el objetivo de contener al individuo y evitar un desenlace grave.

Mirá el tenso episodio en Palermo Hombre amenazó con tirarse del Puente Pacífico de Palermo Un equipo abordó la escena desde la vía pública, manteniendo contacto con la persona afectada desde la base del puente. El segundo grupo se desplazó hacia las vías del tren para acercarse desde una posición elevada. Como medida preventiva, y en línea con los protocolos para este tipo de casos, fue desplegado un colchón de salvamento en la zona ubicada bajo la estructura del puente.

Mirá cómo fue el rescate del hombre en Palermo Así rescataron al hombre que amenazó con tirarse del Puente Pacífico de Palermo La intervención se extendió por varios minutos y se desarrolló en un contexto de tensión, dado que la persona se encontraba atravesando un brote psicótico. No obstante, las fuerzas lograron asistir al hombre sin que se produjeran lesiones ni daños a terceros.

Una vez controlada la escena, el personal médico del SAME confirmó que el individuo presentaba un cuadro compatible con un brote psicótico.