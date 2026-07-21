El truco infalible para sacar los rayones de los lentes y disimular las marcas

El desgaste diario, el roce constante y el uso de materiales inadecuados para limpieza hacen que con el tiempo los cristales de los lentes acumulen pequeñas marcas. Estas imperfecciones no solo arruinan su aspecto, sino que restan claridad a la visión.

Aunque la primera reacción suele ser pensar en un cambio de cristales, existen métodos sencillos recomendados por especialistas de General Ópticas que permiten disimular los rayones superficiales, devolver la transparencia a las lentes y prolongar su vida útil sin gastar de más.

A pesar de que actualmente la mayoría de los anteojos cuentan con tratamientos antirreflejo o capas de endurecido, ningún cristal es indestructible. El deterioro prematuro suele deberse a hábitos diarios como limpiarlos en seco o utilizando prendas de vestir, guardarlos fuera de un estuche rígido protector o usar productos caseros agresivos como vinagre , limón , limpiavidrios o jabón común, los cuales desgastan las capas protectoras del cristal y dejan residuos que dificultan la visión.

Para higienizar y mejorar el estado de las lentes de forma segura , los expertos aconsejan utilizar únicamente agua corriente para arrastrar el polvo sin rayar la superficie. El jabón neutro es ideal para cortar la grasa de la piel sin dañar los tratamientos del cristal.

Además, se necesita un paño de microfibra o gamuza específico porque eso evita dejar pelusas o marcas.

Este procedimiento lleva menos de cinco minutos y ayuda a suavizar las marcas leves. Humedecer completamente ambos cristales bajo la canilla con agua tibia o fría. Luego colocar una gota mínima de jabón neutro en las yemas de los dedos y frota suavemente las lentes haciendo movimientos circulares.

El tercer paso es enjuagar con abundante agua hasta retirar cualquier vestigio de detergente y secar delicadamente con un paño de microfibra limpio, aplicando una presión mínima.

Aunque esta técnica no borrará grietas ni rayones profundos, es sumamente efectiva para eliminar marcas superficiales y suciedad incrustada, logrando una visión mucho más nítida.