DNI electrónico 2026: cuándo corresponde renovarlo y cómo hacerlo

La llegada del nuevo DNI electrónico generó una pregunta entre millones de argentinos: ¿es necesario renovar inmediatamente el documento? La respuesta oficial es no. Los ejemplares que todavía se encuentran vigentes pueden seguir utilizándose con normalidad hasta su fecha de vencimiento, sin importar que correspondan a un formato anterior.

El nuevo modelo comenzó a regir el 1° de febrero de 2026, luego de la publicación de la Disposición 55/2026 del Registro Nacional de las Personas. La modificación incorpora una tarjeta de policarbonato, un chip de lectura sin contacto y distintos recursos destinados a reforzar la autenticidad del documento. El cambio será progresivo y alcanzará a cada ciudadano cuando deba realizar un trámite ante el organismo. La normativa fue publicada en el Boletín Oficial .

El nuevo formato será entregado a quienes tengan el DNI vencido, necesiten un ejemplar por robo, pérdida o deterioro, cambien su domicilio o deban rectificar información personal. También lo recibirán los menores que realicen las actualizaciones obligatorias correspondientes a su edad.

La primera actualización infantil se realiza una sola vez entre los 5 y los 8 años. No se trata de dos trámites diferentes. La siguiente corresponde al cumplir los 14 años y permite incorporar al adolescente al Padrón Electoral. En el caso de los mayores de esa edad, el documento tiene una vigencia de 15 años desde su expedición. La fecha de vencimiento figura en el frente de la tarjeta. El Renaper explica cuándo corresponde renovarlo .

Quienes tengan un DNI válido y no estén atravesando ninguna de estas situaciones no necesitan solicitar un nuevo ejemplar. El organismo confirmó que el lanzamiento del modelo electrónico no invalida las versiones anteriores ni establece un plazo extraordinario para reemplazarlas. La página oficial aclara que la actualización no es obligatoria .

Cómo realizar el trámite y cuánto cuesta

El turno puede solicitarse desde la aplicación Mi Argentina. Allí se debe seleccionar un Centro de Documentación Renaper, elegir la sede y abonar el trámite. Otra alternativa es concurrir a un Registro Civil, de acuerdo con el sistema habilitado en cada jurisdicción. El día asignado se toman la fotografía, la firma y las huellas digitales del solicitante.

El trámite regular cuesta $10.000 para ciudadanos argentinos. El mismo valor se aplica a las actualizaciones entre los 5 y 8 años, la renovación de los 14, los cambios de domicilio, las rectificaciones y los nuevos ejemplares. Para extranjeros, el costo regular es de $20.000. También existen modalidades rápidas: el DNI exprés cuesta $26.000, la entrega en 24 horas tiene un valor de $41.000 y el DNI al instante asciende a $57.000. El tarifario oficial contiene los importes vigentes.

Una vez completado el procedimiento, el solicitante recibe una constancia que permite seguir el estado de la documentación por internet. El ejemplar regular se entrega en el domicilio declarado, mientras que las modalidades urgentes pueden requerir el retiro en una oficina habilitada.

Qué cambia con el DNI electrónico

El nuevo documento se fabrica en policarbonato y utiliza grabado láser, una tecnología que mejora su resistencia al desgaste. El chip almacena de manera encriptada información personal y biométrica, y contiene claves digitales que permiten comprobar que la tarjeta fue emitida por el Estado. Además, el diseño incorpora hologramas, microtextos, tintas especiales, imágenes fantasma y otros recursos de validación.

Estas características responden a los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional y buscan agilizar controles en aeropuertos, fronteras, entidades bancarias y organismos públicos. El Renaper también prevé sumar una aplicación capaz de validar la autenticidad del DNI y facilitar identificaciones remotas. Algunas de esas funciones se habilitarán de manera gradual, por lo que el documento físico continuará siendo central durante la transición. El Gobierno detalló las funciones previstas para el nuevo DNI.