Afirman que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa estarían separados definitivamente

Un acuerdo de confidencialidad y la grabación del exitoso reality familiar mantienen en suspenso el anuncio oficial de la ruptura más comentada del espectáculo.

La relación sentimental entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa habría alcanzado su punto final tras meses de especulaciones. Según trascendió recientemente en medios nacionales, el conductor televisivo habría sido quien propuso concluir el noviazgo, marcando una quiebre que parece ser irreversible. La distancia geográfica, con ella instalada en Perú y él cumpliendo compromisos en Argentina, terminó por desgastar un vínculo que ya no contaba con el sustento emocional necesario para prosperar.

Los detalles de esta separación fueron expuestos por el periodista Pepe Ochoa en Bondi Live, quien señaló que el entorno íntimo del presentador confirma el quiebre. “Ya no están juntos. La decisión la tomó Marcelo, por lo que me cuentan del riñón del clan Tinelli”, aseguró el comunicador. La falta de proyectos compartidos y el desvanecimiento del interés mutuo habrían sido los factores determinantes para que el "Cabezón" optara por seguir caminos separados.

El reality "Los Tinelli" y el pacto de silencio de la pareja A pesar de que el romance habría terminado, existe un motivo de peso para que la noticia no se formalice ante la prensa. El compromiso laboral con la segunda entrega de la serie documental sobre la familia Tinelli obliga a los protagonistas a mantener una apariencia de normalidad. "El reality quedó trunco por todo el derrotero de las denuncias y amenazas y se tiene que terminar de grabar de acá a dos semanas", explicaron sobre la necesidad de concluir el rodaje con la presencia de la modelo peruana.

La estrategia de producción busca que el desenlace de la serie muestre una imagen de unidad que, según Pepe, ya no existe en la realidad. "Tiene un final donde todos están juntos, por eso no quieren que trascienda esta información, porque parte del cierre va a estar ella, y van a jugar al amor", detalló la fuente informativa sobre las exigencias del guion. Esta situación obligaría a ambos a posponer cualquier comunicado oficial hasta que el contenido audiovisual esté listo para su distribución.