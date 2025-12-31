Florencia de la V destapó la gran mentira detrás del Bailando de Marcelo Tinelli: "Todo una farsa"

Florencia de la V volvió a quedar en el centro de la escena mediática por sus duras declaraciones contra Marcelo Tinelli , con quien mantiene un enfrentamiento abierto desde hace tiempo.

A lo largo de este año, la conductora no solo fue una de las pocas figuras del medio que salió públicamente a respaldar a los trabajadores que denunciaron falta de pago por parte de las productoras Ideas del Sur y LaFlia, sino que también cuestionó con firmeza al histórico conductor.

En ese contexto, Flor tampoco se mantuvo al margen cuando Tinelli atravesó un delicado conflicto familiar tras la denuncia realizada por su hija Juana, situación que expuso una interna que hasta entonces se desconocía. Lejos de esquivar el tema, la conductora expresó su postura y volvió a apuntar contra el empresario televisivo, profundizando una relación ya marcada por la tensión.

Cuando parecía que el conflicto había quedado atrás, de la V reavivó la polémica al brindar una entrevista para Puro Show, donde se refirió a una de las grandes sospechas que durante años rodearon al Bailando .

Sin rodeos, habló sobre la manipulación de los votos secretos del jurado y confirmó lo que durante mucho tiempo circuló como un rumor en los pasillos de la televisión: "Puedo decir que es verdad que cambiaban los votos secretos. Igual cuando yo fui jurado, no se atrevieron a pedirmelo, pero se que sucedía con otros compañeros".

En esa misma línea, amplió su relato y apuntó directamente contra el funcionamiento interno de las productoras de Tinelli, describiendo un esquema que, según aseguró, se repetía de manera sistemática: "En todos los programas de Ideas del Sur y de LaFlia pasaba esto. Igual, tenían sus aliados. El Chato Prada hablaba con algunos y les decía, pulgar arriba, pulgar abajo. Nunca supe bien qué criterio usaban para decidirlo, pero es verdad que muchas cosas eran sospechosas".

Esto fue lo que dijo Florencia de la V en Puro Show sobre Marcelo Tinelli

Florencia De La V Reveló Detalles Sobre Lo Que Ocurría En El Bailando

Lejos de relativizar la gravedad de la situación, Flor fue tajante al cuestionar la legitimidad de los resultados y el impacto que esto tenía en la audiencia. La conductora de Los Profesionales de Siempre sostuvo que, más allá de que se tratara de un show televisivo, existía un engaño hacia el público: "Era todo un farsa. Muchos lo respaldan con que era un show televisivo, pero el tema es que la gente también votaba en el teléfono".

Por último, recordó una experiencia personal que, según relató, dejó en evidencia ese mecanismo. Flor rememoró su paso como participante y aseguró que fue eliminada de manera injusta para favorecer a otro concursante: "Me acuerdo que la última vez que estuve había hecho un cuadro espectacular de Tita Merello y nos terminamos yendo porque querían que gane otro participante".