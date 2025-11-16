Kim Kardashian llevó el encaje al límite con un vestido transparente de impacto

Kim Kardashian deslumbró con una pieza vintage de Dolce & Gabbana frente al mar. No te pierdas las fotos de su look.

En una serie de fotos publicadas en Instagram, la empresaria y fundadora de SKIMS, Kim Kardashian, posó frente al mar con un vestido de encaje negro y transparente que parecía disolverse sobre la piel. Una imagen de belleza etérea que mezcló lo sutil con lo provocativo hasta llevarlo al borde de la censura.

Las imágenes la mostraron en un escenario natural de rocas oscuras y agua calma, con su cabello negro azabache cayendo suavemente y un maquillaje casi imperceptible, haciendo que Kim pareciera parte del paisaje; una figura entre la luz y la sombra.

El vestido elegido pertenecía a la colección primavera/verano 1999 de Dolce & Gabbana, una pieza de archivo que resurgió con fuerza bajo su mirada. La textura del encaje, apenas visible, creaba un efecto hipnótico sobre el cuerpo y jugaba con la transparencia sin mostrar del todo.

En otras imágenes, la empresaria se alejó del lente, mostrando el look desde distintos ángulos, mostrando que no era una simple exhibición de piel, sino una propuesta visual que exploraba el límite entre lo sensual y lo artístico.